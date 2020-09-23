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Жизнь

В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасны домашние соленья

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о том, что в домашних консервах и соленьях могут находиться возбудители ботулизма. Это заболевание вызывает тяжелое поражение нервной системы вплоть до летального исхода, сообщает сайт ведомства.

Соленые огурцы.
Соленые огурцы.
УФСИН России по Алтайскому краю

В Роспотребнадзоре пояснили, что отсутствие кислорода — благоприятная среда для размножения возбудителя ботулизма, и в домашних условиях практически невозможно отмыть продукты от его спор. Определить их наличие в продукте также не получится, поскольку они никак не влияют на вид, вкус и запах солений.

Каждый год от ботулизма страдают около 200 человек. В первой половине 2020 года было зафиксировано 60 случаев, из них шесть — со смертельным исходом.

Чтобы минимизировать риск отравления, специалисты рекомендовали хранить домашние консервы только в холодильнике или погребе, а перед употреблением подвергать температурной обработке в течение 15−20 минут.

Ранее Роспотребнадзор по Красноярскому краю опубликовал памятку с советами, которые помогут из кучи дынь выбрать самую спелую, сочную и сладкую.

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