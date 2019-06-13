В России будут платить пенсии трудовым мигрантам

Сейчас трудовые мигранты, которые официально работают в России, не получают пенсию из ПФР (за исключением граждан тех стран, с которыми у России заключены специальные соглашения). Документ предполагает, что если работодатель делал за мигранта отчисления в пенсионный фонд, то работнику будут платить пенсию, даже если он вернется в свою страну.
Ожидается, что документ ратифицируют к новому году.
Обсуждается механизм начисления пенсии за годы работы в других государствах.
Ранее стало известно, что в нескольких регионах России планируют протестировать технологию автоматического выявления граждан, которые живут за чертой бедности