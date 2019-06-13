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Жизнь

В России будут платить пенсии трудовым мигрантам

Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизстан готовятся к подписанию соглашения о пенсионном обеспечении. Согласно ему, трудовые мигранты из этих стран будут получать пенсию, даже если работали не у себя дома, а в одной из стран содружества, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд России.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Сейчас трудовые мигранты, которые официально работают в России, не получают пенсию из ПФР (за исключением граждан тех стран, с которыми у России заключены специальные соглашения). Документ предполагает, что если работодатель делал за мигранта отчисления в пенсионный фонд, то работнику будут платить пенсию, даже если он вернется в свою страну.

Ожидается, что документ ратифицируют к новому году.

Обсуждается механизм начисления пенсии за годы работы в других государствах.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах России планируют протестировать технологию автоматического выявления граждан, которые живут за чертой бедности

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