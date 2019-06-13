В России будут платить пенсии трудовым мигрантам

Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизстан готовятся к подписанию соглашения о пенсионном обеспечении. Согласно ему, трудовые мигранты из этих стран будут получать пенсию, даже если работали не у себя дома, а в одной из стран содружества, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд России.