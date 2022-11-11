В России хотят усложнить проведение абортов подросткам

В России захотели усложнить проведение абортов подросткам с 15 до 18 лет. С инициативой выступила российский вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Она предложила запретить аборты подросткам с 15 до 18 лет, если на данную процедуру они не получили согласие от родителей.

Голикова также хочет, чтобы Минздрав дополнил клинические рекомендации по искусственному прерыванию беременности «информацией о негативных последствиях такого решения».

Также вице-премьер поручила разработать единый порядок доабортного консультирования у психологов. кроме того, она предложила переименовать «лист прерывания беременности» на «лист сохранения беременности».

Предложения представят к 1 февраля 2023 года.

Ранее московские актеры пытались отговорить барнаульцев от абортов в спектакле «Запретный плод».