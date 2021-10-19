В России испытали боевых роботов, которые работают без человека

В России прошли полигонные испытания пяти ударных роботов «Маркер», пишет РИА «Новости» . Все они работали в автономной группе, без участия человека.

Источник в оборонно-промышленном комплексе уточнил изданию: «В группе были задействованы пять робототехнических платформ „Маркер“ — три на колесном шасси и две на гусеничном».

Отмечается, что испытанные единицы техники решали разные задачи: распределяли цели в группе, выходили на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались указаниями.

Разведку роботы вели благодаря встроенному в них техническому зрению.

Источник уточнил, что применение группы «ударников» в автоматическом режиме позволяет добиться эффекта эмерджентности. Или возникновения свойств, не проявляющихся при одиночном применении.

Робот. Franck Veschi

«Когда мы имеем группу разрозненных роботов, то это просто множество машин, каждая из которых обладает определенной эффективностью, которую можно оценить количественно. Как только мы их объединяем в группу, то эффективность этой группы становится выше, чем сумма эффективностей входящих в нее элементов», — пояснил он.