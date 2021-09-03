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Живые презентации и танец с роботом: алтайский технопарк зовет барнаульцев на День открытых дверей

Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» проведет День открытых дверей. На него зовут родителей и детей, которым интересны наука и техника.

В Детском технопарке "Кванториум.22"
В Детском технопарке "Кванториум.22"
Дмитрий Лямзин

В этом году День открытых дверей пройдет в формате «ТЕХНОленд».

«Каждое образовательное направление готовит „живые презентации“ собственных достижений в форме мастер-классов, пилотирования, путешествий по виртуальной реальности, танцев с роботами.
На встрече будут представлены новые направления подготовки», — говорится на сайте технопарка.

После интересной ознакомительной экскурсии дети с родителями могут подать документы на дополнительное обучение.

В Детском технопарке &quot;Кванториум.22&quot;
В Детском технопарке «Кванториум.22»
Дмитрий Лямзин

День открытых дверей будет проходить два дня. 4 сентября всех ждут в здании на ул. Папанинцев, 113 с 12:00 до 15:00.

5 сентября — по адресу ул. Кутузова, 22 с 12:00 до 15:00.

Ранее директор детского технопарка Сергей Мансков рассказал в интервью altapress.ru о том, как проходят занятия в «Кванториуме», что изобретают его учащиеся и о чем мечтают «техно-детки». Прочитать интервью можно здесь.

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