Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июня 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В России катастрофически упали продажи презервативов

Продажи презервативов в России с 1 по 7 июня составили 72,9 млн рублей, это на 55% меньше, чем в пиковую неделю подготовки к самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные DSM Group, пишут «Известия».

Презервативы.
Презервативы.
открытые источники в интернете

Еще 16−21 марта, когда вводили режим самоизоляции, выручка от реализации барьерных контрацептивов составляла 164,8 млн рублей.

За январь-март 2020-го россияне купили средств барьерной контрацепции на 1,9 млрд рублей — это на 24,4% больше, чем в тот же период годом ранее, зафиксировали аналитики DSM Group.

Сексуальная активность россиян могла снизиться с выходом на работу, а некоторые пары не израсходовали «карантинные» запасы, предполагают эксперты.

За время самоизоляции в России росли продажи не только презервативов, но и виагры и аналогичных препаратов. В марте аптеки продали на 40% больше таких средств, чем в прошлом году.

Тенденция может быть связана с повышением сексуальной активности оказавшихся в самоизоляции россиян, помноженным на сильный стресс.

Но изначально предположения о том, что россияне в изоляции будут много заниматься сексом, спортом и ремонтом, были довольно наивны, полагает член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.

«Все эти виды деятельности довольно трудоемкие и быстро надоедают. Вероятно, при закупках многие переоценили свои силы», — сказал он.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость