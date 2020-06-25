В России катастрофически упали продажи презервативов

Еще 16−21 марта, когда вводили режим самоизоляции, выручка от реализации барьерных контрацептивов составляла 164,8 млн рублей.
За январь-март 2020-го россияне купили средств барьерной контрацепции на 1,9 млрд рублей — это на 24,4% больше, чем в тот же период годом ранее, зафиксировали аналитики DSM Group.
Сексуальная активность россиян могла снизиться с выходом на работу, а некоторые пары не израсходовали «карантинные» запасы, предполагают эксперты.
За время самоизоляции в России росли продажи не только презервативов, но и виагры и аналогичных препаратов. В марте аптеки продали на 40% больше таких средств, чем в прошлом году.
Тенденция может быть связана с повышением сексуальной активности оказавшихся в самоизоляции россиян, помноженным на сильный стресс.
Но изначально предположения о том, что россияне в изоляции будут много заниматься сексом, спортом и ремонтом, были довольно наивны, полагает член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.
«Все эти виды деятельности довольно трудоемкие и быстро надоедают. Вероятно, при закупках многие переоценили свои силы», — сказал он.