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Жизнь

В России может появиться новая категория граждан с правом досрочного ухода на пенсию

Сенатор Елена Бибикова рассказала «Парламентской газетой» о необходимости досрочного выхода на пенсию по старости для россиян, воспитывающих детей-инвалидов, сообщает информагентство РИА Новости.

Пенсионеры. Уровень жизни. Уличная торговля.
Пенсионеры. Уровень жизни. Уличная торговля.
Михаил Хаустов

Замглавы социального комитета Совета Федерации отметила, что эта возможно для одного из родителей, воспитывающих ребенка-инвалида до восьмилетнего возраста.

«Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55 лет. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет», — пояснила Бибикова.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова.

До этого Совфедом был подготовлен законопроект о льготах для тех, кто на постоянной основе заботится о членах семьи. Гражданам, ухаживающим за инвалидами первой группы, могут предоставить дополнительный двухнедельный отпуск за свой счет.

Ранее altapress.ru писал о том, что работающим пенсионерам предлагается предоставлять 100-дневный отпуск по уходу за ребенком.

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