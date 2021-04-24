В России может появиться новая категория граждан с правом досрочного ухода на пенсию

Сенатор Елена Бибикова рассказала «Парламентской газетой» о необходимости досрочного выхода на пенсию по старости для россиян, воспитывающих детей-инвалидов, сообщает информагентство РИА Новости.

Замглавы социального комитета Совета Федерации отметила, что эта возможно для одного из родителей, воспитывающих ребенка-инвалида до восьмилетнего возраста.

«Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55 лет. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет», — пояснила Бибикова.

Пенсионеры. Анна Зайкова.

До этого Совфедом был подготовлен законопроект о льготах для тех, кто на постоянной основе заботится о членах семьи. Гражданам, ухаживающим за инвалидами первой группы, могут предоставить дополнительный двухнедельный отпуск за свой счет.

Ранее altapress.ru писал о том, что работающим пенсионерам предлагается предоставлять 100-дневный отпуск по уходу за ребенком.