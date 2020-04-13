В России начали тестировать программу для фиксации передвижений граждан

С 13 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре начали тестировать программу для электронного контроля за гражданами, пишет « Коммерсант ».

Система контроля будет следить за выполнением каждым гражданином режима самоизоляции.

«Завершается разработка программы, которая обеспечит контроль выполнения каждым гражданином режима самоизоляции. С понедельника начнется тестирование продукта с участием граждан, которые относятся к группе риска или вернулись в округ из-за границы», — рассказала губернатор округа Наталья Комарова.

Информационно-аналитическая система «Цифровой пропуск» направлена на осуществление оперативной проверки законности нахождения граждан вне дома.

«В совокупности с аппаратно-программным комплексом „Безопасный город“, имеющим модуль распознавания лиц, будет осуществляться мониторинг нахождения граждан вне дома», — пояснила Комарова.

Шлагбаум. Михаил Хаустов

Система электронной фиксации устроена просто: каждый находящийся на самоизоляции житель региона перед тем как выйти из дома должен написать письмо по электронной почте на определенный адрес и рассказать о времени и цели своего визита.

Правоохранители получат доступ к системе, которая аккумулирует все данные из писем. Если человек не предупредил о своем выходе из дома или оказался слишком далеко от него, при помощи программы можно быстро выявить нарушение.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров придумал «полезное наказание» для нарушителей карантина.