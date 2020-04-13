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Жизнь

В России начали тестировать программу для фиксации передвижений граждан

С 13 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре начали тестировать программу для электронного контроля за гражданами, пишет «Коммерсант».

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
CC0

Система контроля будет следить за выполнением каждым гражданином режима самоизоляции.

«Завершается разработка программы, которая обеспечит контроль выполнения каждым гражданином режима самоизоляции. С понедельника начнется тестирование продукта с участием граждан, которые относятся к группе риска или вернулись в округ из-за границы», — рассказала губернатор округа Наталья Комарова.

Информационно-аналитическая система «Цифровой пропуск» направлена на осуществление оперативной проверки законности нахождения граждан вне дома.

«В совокупности с аппаратно-программным комплексом „Безопасный город“, имеющим модуль распознавания лиц, будет осуществляться мониторинг нахождения граждан вне дома», — пояснила Комарова.

Шлагбаум.
Шлагбаум.
Михаил Хаустов

Система электронной фиксации устроена просто: каждый находящийся на самоизоляции житель региона перед тем как выйти из дома должен написать письмо по электронной почте на определенный адрес и рассказать о времени и цели своего визита.

Правоохранители получат доступ к системе, которая аккумулирует все данные из писем. Если человек не предупредил о своем выходе из дома или оказался слишком далеко от него, при помощи программы можно быстро выявить нарушение.

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