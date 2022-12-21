21 декабря
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Жизнь

В России начнут массово засаживать крыши растениями

Экотехнологии с 2024 года начнут использовать при при благоустройстве российских городов, передают «Известия».

Лето. Трава, зелень.
Лето. Трава, зелень.
СС0

Как рассказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева, инициативу нужно рассматривать вместе с комплексной программой формирования комфортной жилой и общественной среды для россиян.

По ее словам, в современной урбанистике умное освещение, экопарковки или зеленые кровли — это важные составляющие городской ткани.

Решение позволит сэкономить не только на электричестве, но и на бюджете городов в целом.

Ранее о самых популярных для туристов территориях России рассказали экологи.

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