В России начнут массово засаживать крыши растениями

Как рассказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева, инициативу нужно рассматривать вместе с комплексной программой формирования комфортной жилой и общественной среды для россиян.
По ее словам, в современной урбанистике умное освещение, экопарковки или зеленые кровли — это важные составляющие городской ткани.
Решение позволит сэкономить не только на электричестве, но и на бюджете городов в целом.
Ранее о самых популярных для туристов территориях России рассказали экологи.
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