В России начнут массово засаживать крыши растениями

Экотехнологии с 2024 года начнут использовать при при благоустройстве российских городов, передают «Известия».

Как рассказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева, инициативу нужно рассматривать вместе с комплексной программой формирования комфортной жилой и общественной среды для россиян.

По ее словам, в современной урбанистике умное освещение, экопарковки или зеленые кровли — это важные составляющие городской ткани.

Решение позволит сэкономить не только на электричестве, но и на бюджете городов в целом.

Ранее о самых популярных для туристов территориях России рассказали экологи.