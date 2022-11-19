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Жизнь

Около 30 лебедей прилетели зимовать в Бийск

Около 30 лебедей прилетели 18 ноября в поселок Молодежный в Бийске, сообщила «БР» общественник и эколог Ольга Корначенко.

Белые лебеди.
Белые лебеди.
faunistics.com

Как рассказала эколог, в этом году птицы прилетели позже. Однако ожидается, что общее количество птиц в Бийске на перезимовке достигнет 400 особей. Кормят их кормами, которые приобрели за счет предпринимателей.

Кроме того, на озере Светлом в Советском районе также можно встретить единичные особи, сообщает минприроды края. А вот утки на озере уже давно, сейчас они активно гнездятся.

Когда морозы усилятся, а это ожидают в 20-х числах ноября, лебедей станет больше.

В прошлом году на озере зимовали более 1000 особей лебедей-кликунов и около 500 особей семейства утиных, в том числе более 350 особей кряквы.

Ранее мы рассказывали, как барнаульские турфирмы предлагают отметить Новый год.

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