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Жизнь

В России нашелся губернатор, который поздравил жителей региона нетрадиционным способом

Самым оригинальным способом поздравил жителей Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко. Пользователи соцсетей его уже хвалят за оригинальность и искренность.

Скриншот поздравления Александра Дрозденко.
Скриншот поздравления Александра Дрозденко.
ИД Алтапресс

Для записи поздравления глава Ленобласти отправился в настоящий хлев, где задобрил символ 2021 года — молодого бычка — тем, что его накормил.

С этих кадров и началось официальное новогоднее поздравление Дрозденко.

«Мы встречаем новый, 2021 год и не знаем, что он принесет, и, конечно, все верим в чудо. Но чудеса должны делать мы с вами! Своим трудом, заботой о детях, уважением к старшим, любовью друг к другу, взаимовыручкой и пониманием», — подчеркнул он.

В Алтайском крае Виктор Томенко записал свое новогоднее поздравление на фоне картинки с новым мостом через Обь в Барнауле. Он подчеркнул, что главными героями 2020 года стали медики.

«Низкий поклон вам за ваш благородный труд, за тысячи спасенных жизней», — искренне поблагодарил губернатор Алтайского края медиков.

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