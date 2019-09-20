В России нашли пыль, вызвавшую глобальный ледниковый период

В окрестностях Санкт-Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.

Исследователи пришли к выводу, что около 466 млн лет назад между орбитами Марса и Юпитера столкнулись два астероида, пишет Science Advances.

После этого образовалась пыль, которая на протяжении около 2 млн лет падала на Землю. Она блокировала солнечный свет, что и привело к снижению температуры, пишет «Росбалт».

Отмечается, что космическую пыль и ранее находили в породах, но последние образцы содержат наибольшую ее концентрацию.

Ранее сообщалось, что эксперты NASA «проворонили» опасный астероид размером с футбольное поле. На расстоянии около 65 тысяч километров от Земли пролетел самый большой за последние 100 лет астероид. В NASA космический объект заметили за 24 часа до сближения.

Диаметр астероида составил 57—130 метров, что сравнимо с футбольным полем.