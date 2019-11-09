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Жизнь

В России нашли только один регион, в котором мужчин больше, чем женщин

Единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин, стал Чукотский автономный округ. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Пара. Мужчина и женщина.
Пара. Мужчина и женщина.
СС0

Однако, отмечает издание, даже в Чукотском автономном округе преимущество мужского населения минимально: 50,11% против 49,89% женского.

Также, по данным Росстата, есть регионы, в которых число мужчин практически равняется числу женщин. Это Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57%), Камчатский край (49,57%), Чечня (49,06%) и Ханты-Мансийский автономный округ (49%).

В других российских регионах разрыв между мужским и женским населением гораздо заметнее. особенно высокий разрыв между мужским и женским населением в Новгородской области, Санкт-Петербурге, Тульской области, Ингушетии, Ивановской и Ярославской областях.

Ранее Росстат составил прогноз соотношения между мужчинами и женщинами в России до 2036 года. В указанный период сохранится половой дисбаланс с численным перевесом в пользу женщин — во всех регионах, кроме Чукотки.

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