В России нашли только один регион, в котором мужчин больше, чем женщин

Однако, отмечает издание, даже в Чукотском автономном округе преимущество мужского населения минимально: 50,11% против 49,89% женского.
Также, по данным Росстата, есть регионы, в которых число мужчин практически равняется числу женщин. Это Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57%), Камчатский край (49,57%), Чечня (49,06%) и Ханты-Мансийский автономный округ (49%).
В других российских регионах разрыв между мужским и женским населением гораздо заметнее. особенно высокий разрыв между мужским и женским населением в Новгородской области, Санкт-Петербурге, Тульской области, Ингушетии, Ивановской и Ярославской областях.
Ранее Росстат составил прогноз соотношения между мужчинами и женщинами в России до 2036 года. В указанный период сохранится половой дисбаланс с численным перевесом в пользу женщин — во всех регионах, кроме Чукотки.