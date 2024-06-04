В нескольких десятках регионов ожидается аномальная жара, в некоторых местах температура может подняться до +50 градусов.

Жителям Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владимира, Ярославля, Калуги, Твери, Тулы, Нижнего Новгорода, Пскова и Калининграда стоит подготовиться к жаре и приобрести вентиляторы и кондиционеры.

Наиболее экстремальная жара ожидается в Волгограде, Казани, Самаре, Йошкар-Оле, Ялте, Сочи, Краснодаре, Кисловодске и Пятигорске. Однако специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что влияние Эль-Ниньо на температуру в России может быть преувеличено.

«Эль-Ниньо подходит к концу. Не в этом, так в следующем месяце официально объявят, что закончилось. У нас температура уже достаточно высока. И мы говорим о том, что, напротив, в Центральноевропейской России и на северо-западе, жара будет постепенно прекращаться и отступать», — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось наступит ли в Алтайском крае потепление после майских заморозков.

Самое важное - в нашем Telegram-канале