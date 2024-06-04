Почему в мае было холодно
Как рассказала Анна Лапчик, в Алтайском крае выпало больше 3,5 месячных норм осадков. Холодно и дождливо было потому что Сибирь оказалась под влиянием блокирующих атмосферных гребней с востока и запада.
Такое явление может формировать и жаркую погоду, но нам не повезло. Как объяснил синоптик, гребни не позволили пройти на нашу территорию теплому воздуху с Атлантики и европейской части страны. Зато открыл путь арктическому потоку.
«Мы оказались в той части, где осуществляется устойчивый заток холодных масс. Такие процессы в атмосфере стабильные и долгоиграющие», – добавила эксперт.
Поэтому первая декада июня также будет не очень жаркой, но теплее чем в мае, без неприятных аномалий.
Какой будет погода в июне
Среднемесячную температуру прогнозируют в пределах от +15 до +20. Только на юге Алтайского края она будет выше нормы на 1 градус.
Что касается осадков – в регионе они будут также в пределах нормы. На западе региона выпадет немного меньше дождей.
Какая погода будет в середине и конце лета
Эксперт дала и предварительный долгосрочный прогноз на июль и август – далее он будет корректироваться.
«Это связано с неустойчивостью атмосферы, динамическими изменениями. Это стоит воспринимать, как данность. В ряде стран в мире долгосрочные прогнозы вообще не используются, потому что они имеют невысокую оправдываемость», - объяснила синоптик.
Итак, синоптики предполагают, что в июле на всей территории степного и горного Алтая будет дождливо.
В южной половине Алтайского края и в Республике Алтай ожидают температуру на 1 градус выше нормы. Остальные части регионов, по прогнозам, обойдутся без аномалий.
Предварительно, средний уровень осадков в августе также будут соответствовать многолетним значениям. А температура воздуха поднимется на два градуса выше нормы, станет тепло.
Что еще рассказала специалист
Самым холодным для Сибири был май 2018-го. В этом году он теплее.
Жаркие засушливые дни будут, но когда и надолго ли – неизвестно.
Осадки, сильный и порывистый ветер, грозы, град невозможно спрогнозировать за сутки-двое. Ситуация может меняться в течение часа.
Агрометеорологи выяснили что 88% озимых культур в Алтайском крае и Новосибирской области были в хорошем состоянии после наступивших холодов. Остальные – в удовлетворительном.
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