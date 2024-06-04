Достаем шапки или купальники? На этот вопрос попыталась ответить начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик. Она рассказала о прогнозе погоды на лето и объяснила, почему мы так мерзли весной.

Почему в мае было холодно

Как рассказала Анна Лапчик, в Алтайском крае выпало больше 3,5 месячных норм осадков. Холодно и дождливо было потому что Сибирь оказалась под влиянием блокирующих атмосферных гребней с востока и запада.

Такое явление может формировать и жаркую погоду, но нам не повезло. Как объяснил синоптик, гребни не позволили пройти на нашу территорию теплому воздуху с Атлантики и европейской части страны. Зато открыл путь арктическому потоку.

«Мы оказались в той части, где осуществляется устойчивый заток холодных масс. Такие процессы в атмосфере стабильные и долгоиграющие», – добавила эксперт.

Поэтому первая декада июня также будет не очень жаркой, но теплее чем в мае, без неприятных аномалий.

Какой будет погода в июне

Среднемесячную температуру прогнозируют в пределах от +15 до +20. Только на юге Алтайского края она будет выше нормы на 1 градус.

Что касается осадков – в регионе они будут также в пределах нормы. На западе региона выпадет немного меньше дождей.

У природы нет плохой погоды. опубликовано на rjjaka.ru

Какая погода будет в середине и конце лета

Эксперт дала и предварительный долгосрочный прогноз на июль и август – далее он будет корректироваться.

«Это связано с неустойчивостью атмосферы, динамическими изменениями. Это стоит воспринимать, как данность. В ряде стран в мире долгосрочные прогнозы вообще не используются, потому что они имеют невысокую оправдываемость», - объяснила синоптик.

Итак, синоптики предполагают, что в июле на всей территории степного и горного Алтая будет дождливо.

В южной половине Алтайского края и в Республике Алтай ожидают температуру на 1 градус выше нормы. Остальные части регионов, по прогнозам, обойдутся без аномалий.

Облачно. Погода. СС0

Предварительно, средний уровень осадков в августе также будут соответствовать многолетним значениям. А температура воздуха поднимется на два градуса выше нормы, станет тепло.

Что еще рассказала специалист

Самым холодным для Сибири был май 2018-го. В этом году он теплее. Жаркие засушливые дни будут, но когда и надолго ли – неизвестно. Осадки, сильный и порывистый ветер, грозы, град невозможно спрогнозировать за сутки-двое. Ситуация может меняться в течение часа. Агрометеорологи выяснили что 88% озимых культур в Алтайском крае и Новосибирской области были в хорошем состоянии после наступивших холодов. Остальные – в удовлетворительном.

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