4 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Какая погода будет летом после аномально холодного мая на Алтае

Достаем шапки или купальники? На этот вопрос попыталась ответить начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик. Она рассказала о прогнозе погоды на лето и объяснила, почему мы так мерзли весной.

Дождь, погода.
Дождь, погода.
СС0

Почему в мае было холодно

Как рассказала Анна Лапчик, в Алтайском крае выпало больше 3,5 месячных норм осадков. Холодно и дождливо было потому что Сибирь оказалась под влиянием блокирующих атмосферных гребней с востока и запада.

Такое явление может формировать и жаркую погоду, но нам не повезло. Как объяснил синоптик, гребни не позволили пройти на нашу территорию теплому воздуху с Атлантики и европейской части страны. Зато открыл путь арктическому потоку.

«Мы оказались в той части, где осуществляется устойчивый заток холодных масс. Такие процессы в атмосфере стабильные и долгоиграющие», – добавила эксперт.

Поэтому первая декада июня также будет не очень жаркой, но теплее чем в мае, без неприятных аномалий.

Какой будет погода в июне

Среднемесячную температуру прогнозируют в пределах от +15 до +20. Только на юге Алтайского края она будет выше нормы на 1 градус.

Что касается осадков – в регионе они будут также в пределах нормы. На западе региона выпадет немного меньше дождей.

У природы нет плохой погоды.
У природы нет плохой погоды.
опубликовано на rjjaka.ru

Какая погода будет в середине и конце лета

Эксперт дала и предварительный долгосрочный прогноз на июль и август – далее он будет корректироваться.

«Это связано с неустойчивостью атмосферы, динамическими изменениями. Это стоит воспринимать, как данность. В ряде стран в мире долгосрочные прогнозы вообще не используются, потому что они имеют невысокую оправдываемость», - объяснила синоптик.

Итак, синоптики предполагают, что в июле на всей территории степного и горного Алтая будет дождливо.

В южной половине Алтайского края и в Республике Алтай ожидают температуру на 1 градус выше нормы. Остальные части регионов, по прогнозам, обойдутся без аномалий.

Облачно. Погода.
Облачно. Погода.
СС0

Предварительно, средний уровень осадков в августе также будут соответствовать многолетним значениям. А температура воздуха поднимется на два градуса выше нормы, станет тепло.

Что еще рассказала специалист

Самым холодным для Сибири был май 2018-го. В этом году он теплее.

Жаркие засушливые дни будут, но когда и надолго ли – неизвестно.

Осадки, сильный и порывистый ветер, грозы, град невозможно спрогнозировать за сутки-двое. Ситуация может меняться в течение часа.

Агрометеорологи выяснили что 88% озимых культур в Алтайском крае и Новосибирской области были в хорошем состоянии после наступивших холодов. Остальные – в удовлетворительном.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Мюзикл «Хан Алтай»
Большая раскраска в Барнауле
Закрытие органного сезона
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость