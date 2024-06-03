«Стреляного воробья не испугаешь». Аграрии Алтайского края поделились особенностям сырой посевной 2024 года

Холодный и аномально дождливый май внес корректировки в посевную кампанию. На конец месяца по данным регионального Минсельхоза было засеяно чуть больше 50% запланированной пашни. С учетом погодных условий темпы работ в Алтайском крае идут неравномерно, соответственно будут разниться и сроки уборочной страды. Хлеборобы рассказали, в чем видят плюсы, а в чем минусы в сложившейся ситуации.

Все звойдет. И сорнык тоже

Фермер из Калманского района Александр Степанов поделился, что не успел до дождей досеять 35% пашни, предназначенные под сою и гречиху. Совсем немного осталось под пшеницу. И если последние две культуры опасений не вызывают, то сдвижка сроков сева сои, может сказаться на качестве урожая. Для этого растения есть свои риски. Но от намеченных планов аграрий отходить не собирается, выстроенный севооборот перекраивать не намерен.

«Уже понятно, что лето будет непредсказуемым, капризным. Май нам это наглядно доказал. Что делать, будем варьировать, подстраиваться, - говорит фермер, - Погода установится, выйдем на круглосуточный сев. Вроде на ближайшие два-три дня синоптики просветление обещали, потом опять дождь зарядит».

По его прогнозам всхожесть растений ожидается высокая, в том числе и сорняков. Больше будет и вредителей. К борьбе с ними сельхозпредприятие готово - есть средства защиты, спецтехника. Да и опытных аграриев, видимо, как стреляных воробьев уже ни чем не напугаешь.

Посевная в "Русском поле" Дмитрий Лямзин

Плохому танцору все что-то мешает

Как рассказал Косихинский фермер Анатолий Иванов, за 40-летнию историю его земледелия такого дождливого мая он не припомнит. Говорит, в 1972 году была похожая ситуация. Тогда в конце весны и в июне выпало по 100 миллилитров осадков. Алтайский край намолотил 9 млн тонн зерна и был награжден за рекордный урожай Орденом Ленина. Вот и этот год, считает он, имеет все шансы побить рекорды.

«Да будут заболевания. Гниль, грибок, плесень любят сырую погоду. Но с другой стороны погибли вредители, размножающиеся в жару, - говорит Иванов, - Сейчас есть эффективные средства защиты. При хорошем агрономе, который будет следить за всходами и развитием растений, не пропустит вспышку, можно своевременно предотвратить».

Он не боится серьезного отставания по срокам сева. За два погожих дня оперативно досеет оставшиеся 30% пашни. Признается, раньше переживал бы, а сейчас имея арсенал высокоэффективной сельхозтехники, опасений нет.

«Это слабые жалуются: то сильно жарко, то сильно мокро, то денег нет. Им, как тому танцору, все что-то мешает», - добавляет собеседник.

Гречку в закрома?

Посевная "Русском поле" Дмитрий Лямзин

Юрий Бакушин из Ребрихинского района успел завершить сев до того, как зарядили дожди. 500 гектаров осталось досеять земледельцам «БиоЛьна» Залесовкого района.Руководителей этих сельхозпредприятий сейчас больше волнует проведение работ по обработке полей, сроки которых также придется отодвинуть, так как для них необходимы сухие погодные условия. Да и какие еще приподнесет сюрпризы погода, тоже предсказать невозможно.

«Дождей почти не было. Пока вся бийская зона стояла, мы сеяли, - поделился руководитель «БиоЛьна» Михаил Горлов. Осталось совсем немного, но в поле не выйдешь. Слякоть, грязь. Находим «окошко» подсеиваем. Синоптики предупреждают о понижении температуры. У нас по прогнозу до нулевой, где-то вообще минус два обещают».

Еще один момент, на который указывают собеседники - это то, что вероятно Алтайский край вновь сработает с переизбытком по гречке, которую недаром называют врегионе стратегической. Ею массово сеют оставшиеся площади, не успев с севом других культур.

«У нас все хорошо. Дождь только на пользу пошел. Запас влаги достаточный, отсеяли практически все. Ненадолго работы приостанавливали, а так работали в штатном режиме. Задел положен, надеемся на добрый урожай», - коротко отрапортовал Илья Коломеец, агроном ООО «Русское поле» Новичихинского района.

Еще будут сюрпризы

Заведующий кафедрой сельскохозяйственной техники и технологий АГАУ, профессор Владимир Беляев отмечает, что ситуация на конец апреля серьезно разнилась по зонам Алтайского края. Так, например, весьма комфортные условия сложились в отдельных степных районах, традиционно страдающих от засухи. А вот в отдельных районах Юго-Восточной зоны ощущалась даже нехватка влагозапасов.

Заморозки на полях в России atgarant.ru

«Дождливый май, когда осадки местами превысили 1,5-2 раза месячной нормы повлекли за собой не только положительные, но и отрицательные моменты. В ряде районов посевная несколько затянулась. Там, где выпало чрезмерное количество осадков почва даже переувлажненная и не прогретая", - говорит Беляев,

Все это создало благоприятные условия для развития различных сорняков, болезней и вредителей. Теперь, по мере повышения температуры, нужно делать ставку на защитные мероприятия, уделив им повышенное внимание. Картина, со слов ученого, будет ясна в период появления массовых всходов по вегетации, тогда можно будет делать прогнозы и давать рекомендации по проведению защитных и подгормочных мероприятий, так как проливные дожди и низкие температуры привели к замедлению почвенных процессов (минерализации азотсодержащих органических соединений).

Посевная в Михайловском районе Аннна Зайкова

В целом, отмечает Владимир Беляев, аграриям региона в условиях непредсказуемости погоды нужно быть готовыми к развитию различных сценариев. Понятно, что все ждут теплую, умеренно увлажненную и комфортную погоду, но нынешнее лето может преподнести еще немало сюрпризов. Нельзя на сегодняшний день исключать периоды как аномально жаркой без дождей, так и прохладной с локальным выпадением большого количества осадков погоды. в сложившейся же ситуации многое, с его слов, зависит их дальнейшей эффективной работы с посевами.

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