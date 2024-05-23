Устойчивое развитие сельского хозяйства - это не о том, чтобы вырастить большой урожай. Оно зависит от многих факторов. А в Алтайском крае еще и от разнообразия почвенно-климатических условий. Почему в свое время подсолнечник «переехал» в степь, какими культурами заселяют освобождающую от зерновых пашню, рассказал экс-министр сельского хозяйства Алтайского края, председатель правления «АгроСоюза» Александр Чеботаев.

Переселение сельхозкультур

- Александр Николаевич, в 2008 году в должности руководителя краевого аграрного ведомства вы познакомились со спецификой сельского хозяйства не отдельно взятого района, а всего региона. Какие первоочередные выводы были тогда сделаны?

- Родом я из Топчихинского района. До назначения руководителем краевого ведомства работал в должности заместителя главы, курировал сельскохозяйственное направление.

Признаться, думал, аграрии всего региона трудятся в примерно в одинаковых условиях. Когда в качестве начальника управления стал выезжать в районы, понял, насколько сильно отличаются природно-климатические условия по зонам края.

Но при этом у многих руководителей хозяйств не было понимания зональной специализации и системы ведения как растениеводства, так и в животноводства.

Например, в Западной и Восточной Кулунде многие «баловались» интенсивными сортами, что было неоправданно из-за низкой влагообеспеченности. В структуре посевных площадей во всех зонах преобладала пшеница, которая практически являлась монокультурой.

Первоочередной задачей главного управления сельского хозяйства Алтайского края стало выстраивание зональной специализации и системы ведения отрасли и, соответственно, – трансформация структуры посевных площадей с учетом почвенно-климатических и экономических условий.

Иными словами, уход от монокультурности и расширение посевов масличных и бобовых маржинальных культур.

Александр Чеботаев. Дмитрий Лямзин

«Обсуждали, убеждали»

- С чего начинали?

- Эту задачу решали в тесном контакте с аграрной наукой. А чтобы донести информацию и направления нашей политики до сельхозтоваропроизводителей, стали проводить зональные агрономические конференции, которые впоследствии стали ежегодной традицией.

Проводили их до начала весенних полевых работ, непосредственно выезжая в районы края. Объясняли, какую культуру лучше возделывать в определенной зоне, а от какой можно отказаться вообще, обсуждали, убеждали.

Цель зонального перераспределения не только в повышении урожайности, но и в том, чтобы снизить внутреннюю конкуренцию, которая, учитывая наши сложные логистические условия и экспортные возможности, кроме как к профициту зерновых не приводила.

Необходимо было менять структуру, чтобы дать возможность аграриям зарабатывать на тех культурах, которые они могут успешно выращивать в своих условиях, при этом создавая региональный баланс, уходя от переизбытков.

Среди наших уважаемых ученых-экспертов, принимавших участие в зональных конференциях, хотел бы отметить Владимира Ивановича Беляева, Григория Яковлевича Стецова, Николая Ивановича Коробейникова, Алексея Анатольевича Гаркушу, Евгения Раймондовича Шукиса. Они внесли неоценимый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли нашего региона.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Драйверы - горох и нут

- В сторону каких сельхозкультур пересмотрели свое отношение аграрии края?

- Засушливо-устойчивый подсолнечник, которым активно засевали поля предгорий, массово переехал в степную зону. Его посевы в крае увеличились с 360 до 780 тыс. гектаров (в основном это степная зона).

Новой задачей для соблюдения требований научно обоснованного чередования культур и ухода от монокультуры стало введение в севооборот льна масличного.

Долгое время лен масличный оставался непривлекательной культурой для аграриев края. Дело в том, что мы никак не могли отработать технологию. После льна, который оставлял на земле вату, ничего посеять было невозможно.

Идею подсказал агроном хозяйства «Русское поле» Новичихинского района. На своих полях они посеяли лен по «классике», при уборке измельчили пожнивные остатки, затем по технологии no-till на этих площадях засеяли зерно. Эффект оказался колоссальным. Сейчас льном масличным в крае засевается 250 тыс. гектаров, а еще не так давно его посевы были только 4 тысячи гектаров.

Уборка урожая на Алтае. Олег Богданов

Для центральной, восточной и предгорных зон приоритетными культурами стали высокомаржинальные масличные: соя и рапс. Посевы каждой из них в крае выросли с 11 до 160 тыс. гектаров.

Универсальной культурой для края оказалась чечевица. Из нишевой она перешла в перечень основных маржинальных культур края. В настоящее время ее посевы в нашем регионе составляют более 130 тыс. гектаров, а еще десять лет назад они не превышали и 2 тыс. гектаров.

Многие сельхозпроизводители ищут новые интересные пути развития, выращивая альтернативные культуры. Возрос интерес к нишевым культурам, как наиболее рентабельным и пользующимся стабильно высоким спросом. Прежде всего, к зернобобовым.

Поля рапса и пшеницы. Источник: СС0.

С открытием рынка Китая продолжится расширение площади сева гороха. В 2023 году в крае они уже приросли на 17% или более чем на 20 тыс. га (в 2022-ом - 126,2 га, в 2023-ом – 147,6 тыс. га).

Помимо чечевицы, настоящими драйвером стал нут, площади которого по итогам прошлого года в крае увеличились более чем в 1,5 раза (2023 году - 3,1 тыс. га, в 2022-ом - 1,9 тыс. га). Нут, дающий достойные урожаи при дефиците влаги, становится весьма популярной культурой в крае.

Бобовые культуры имеют высокий экспортный потенциал. Объемы экспорта в прошлом году увеличились по чечевице более чем в два раза, по нуту – на 24%. В основном эти бобовые отгружаются в Иран и Пакистан.

Среди масличных культур выбор многих аграриев пал на горчицу – по итогам прошлого года ее посевы выросли в 1,5 раза. Эти культуры становятся своеобразной «подушкой безопасности» для сельхозпроизводителей – и хорошим дополнением севооборота.

С трансформацией посевных площадей повышалась эффективность отрасли. Если в начале 2000-х годов средняя рентабельность деятельности сельхозорганизаций края не превышала 10%, то последние пять лет она варьирует от 20 до 50%, а в среднем превышает 30%. Удельный вес прибыльных хозяйств вырос до 90%.

Горох. Фото Анна Зайкова.

Каждый сезон – особенный

- Как распределяется структура посевных в сезоне 2024 года?

- Каких-то кардинальных изменений по сравнению с прошлым годом не предвидится. Севооборот в Алтайском крае выстроился сбалансированный, с учетом природно-климатических факторов, внутренней потребности, экспортных возможностей.

Не совсем предсказуемы погодные условия и цены реализации сельхозпродукции. Так еще месяц назад аграрии заговорили о том, чтобы сократить посевы льна и рапса. Поступило выгодное предложение со стороны Китая, вывезли все, без остатков.

Я скажу так: наши аграрии могут вырастить практически все в любых объемах. Но они научились рационально оценивать ситуацию и просчитывать выгоду, чтобы, как говорится в народе, не остаться на бобах.

- Как вы оцениваете начало нынешнего полеводческого сезона? Можно считать его особенным в связи с погодными условиями?

- Каждый сезон у полеводов особенный. Да, сроки кампании сначала в этом году затянулись, но это штатная, рабочая ситуация. С наступлением хорошей погоды темпы работ выросли. Время есть, как и есть отработанные технологии, чтобы оперативно и качественно завершить сев.

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