В России ограничивают продажу алкоголя, чтобы в карантин удержать людей дома

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано на его странице во «ВКонтакте».
При этом в распоряжении отмечается, что купить спиртные напитки в регионе можно будет только 10:00 до 14:00.
В Якутии пошли дальше и полностью ограничили продажу алкоголя в республиканском центре, пригородном поселке Жатай и двух районах, объяснив это ростом числа преступлений в состоянии опьянения. Запрет продлиться до 6 апреля.
В Алтайском крае также введен режим тотальной изоляции, однако оборота спиртных напитков он не касается.