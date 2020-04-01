Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 апреля -4°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В России ограничивают продажу алкоголя, чтобы в карантин удержать людей дома

Как минимум в двух регионах России местные власти ввели ограничения на продажу алкоголя в магазинах. Спиртное там теперь можно легально купить только в течение нескольких часов.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

При этом в распоряжении отмечается, что купить спиртные напитки в регионе можно будет только 10:00 до 14:00.

В Якутии пошли дальше и полностью ограничили продажу алкоголя в республиканском центре, пригородном поселке Жатай и двух районах, объяснив это ростом числа преступлений в состоянии опьянения. Запрет продлиться до 6 апреля.

В Алтайском крае также введен режим тотальной изоляции, однако оборота спиртных напитков он не касается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость