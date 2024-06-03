В России планируют сократить рабочую неделю для одной категории граждан

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработала законопроект, который предусматривает сокращение рабочего времени для определенной категории граждан России.
«Планируется установить сокращенную продолжительность рабочего времени в размере 39 часов в неделю для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет», — говорится в документе.
При этом отмечается, что сокращенная рабочая неделя может быть установлена только в том случае, если меньшая продолжительность не предусмотрена другими законами. Поправки могут быть внесены в Трудовой кодекс РФ.
Авторы инициативы предложили создать российским женщинам условия, которые позволят им уделять больше времени детям, так как они испытывают сильную эмоциональную и физическую нагрузку.
Ранее сообщалось, что в Госдуму хотят внести законопроект о переходе аллергиков на удаленную работу.
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