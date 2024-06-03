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Жизнь

В России планируют сократить рабочую неделю для одной категории граждан

В Государственную думу собираются внести законопроект об уменьшении продолжительности рабочей недели до 39 часов для женщин, у которых есть двое и более детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработала законопроект, который предусматривает сокращение рабочего времени для определенной категории граждан России.

«Планируется установить сокращенную продолжительность рабочего времени в размере 39 часов в неделю для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет», — говорится в документе.

При этом отмечается, что сокращенная рабочая неделя может быть установлена только в том случае, если меньшая продолжительность не предусмотрена другими законами. Поправки могут быть внесены в Трудовой кодекс РФ.

Авторы инициативы предложили создать российским женщинам условия, которые позволят им уделять больше времени детям, так как они испытывают сильную эмоциональную и физическую нагрузку.

Ранее сообщалось, что в Госдуму хотят внести законопроект о переходе аллергиков на удаленную работу.

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