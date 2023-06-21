21 июня
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Жизнь

В России появится отечественный браузер "Луна"

Альтернативный российский браузер "Луна" появится в стране до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Работа. Компьютер.
Работа. Компьютер.
СС0

По информации агентства, новый браузер будет обеспечивать быстрый и безопасный доступ в интернет. С его помощью будут работать сервисы, связанные с онлайн-покупками, механиками геймификации, программами лояльности.

На данный момент функционал "Луны" ограничен. Браузер находится на стадии открытого тестирования.

Разработчики обещают запустить браузер до конца 2023 года. Продукт можно будет установить на устройства с iOS, а позже и на Android.

Также в новый браузер будут встроены российские сертификаты Минцифры. С их помощью приложение будет пропускать проверенные сайты и проводить финансовые операции.

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