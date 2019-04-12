В России предлагают запретить полиэтиленовые пакеты

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов предложил с 2025 года полностью запретить использовать полиэтиленовые пакеты в России, пишет РИА Новости.

С инициативой он обратился к заместителю председателя правительства Алексею Гордееву. Политик убежден, что шести лет будет достаточно, чтобы подготовить экономику к такому шагу.

Использование полиэтиленовых мешков наносит огромный вред окружающей среде, потому что они очень долго разлагаются, подчеркнул Власов. Также в письме отмечается, что «вопрос экологии и проблема мусора в нашей стране приобретает с каждым днём всё более актуальный характер».

Ответа на обращение пока нет.

Многие страны уже ввели подобные запреты. Так, в марте европейский парламент одобрил новое законодательство ЕС, запрещающее производство и продажу с 2021 года ряда пластиковых изделий одноразового использования. Полиэтиленовые пакеты уже запретили в Чили, а с июля 2019 года запретят в Новой Зеландии. По данным wiki, в мире в год используется 4 триллиона пакетов. В естественной среде разложение полиэтилена занимает сотни лет.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что в 2019 году правительство планирует ввести экологический сбор на одноразовую посуду.