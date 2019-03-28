Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Ватные палочки и одноразовая посуда попали под запрет ЕС

Европейский парламент одобрил новое законодательство ЕС, запрещающее производство и продажу с 2021 года ряда пластиковых изделий одноразового использования. Перечень запрещаемых с 2021 года изделий опубликован на сайте организации, сообщает «Интерфакс».

На Пивоварке вырос остров из пластиковых бутылок. Барнаул, апреля 2018 года.
На Пивоварке вырос остров из пластиковых бутылок. Барнаул, апреля 2018 года.
Александра Малолеткова vk.com/barneos22

Это пластиковые столовые приборы (ложки, вилки, ножи и палочки для еды), одноразовые тарелки, соломки для напитков, палочки для чистки ушей, палочки для укрепления воздушных шариков, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.

К 2029 году в Европе планируют обеспечить сбор 90% использованных пластиковых бутылок, пишет bfm.ru. При этом к 2025 году минимум 25% пластиковых бутылок должны быть произведены из утилизированного сырья, а к 2030 году — 30%.

Евросоюз также поставил цель значительно усилить действие принципа «загрязнитель платит» путем повышения ответственности производителей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость