Ватные палочки и одноразовая посуда попали под запрет ЕС

Это пластиковые столовые приборы (ложки, вилки, ножи и палочки для еды), одноразовые тарелки, соломки для напитков, палочки для чистки ушей, палочки для укрепления воздушных шариков, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.
К 2029 году в Европе планируют обеспечить сбор 90% использованных пластиковых бутылок, пишет bfm.ru. При этом к 2025 году минимум 25% пластиковых бутылок должны быть произведены из утилизированного сырья, а к 2030 году — 30%.
Евросоюз также поставил цель значительно усилить действие принципа «загрязнитель платит» путем повышения ответственности производителей.