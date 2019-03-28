Ватные палочки и одноразовая посуда попали под запрет ЕС

Европейский парламент одобрил новое законодательство ЕС, запрещающее производство и продажу с 2021 года ряда пластиковых изделий одноразового использования. Перечень запрещаемых с 2021 года изделий опубликован на сайте организации, сообщает « Интерфакс ».

Это пластиковые столовые приборы (ложки, вилки, ножи и палочки для еды), одноразовые тарелки, соломки для напитков, палочки для чистки ушей, палочки для укрепления воздушных шариков, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.

К 2029 году в Европе планируют обеспечить сбор 90% использованных пластиковых бутылок, пишет bfm.ru. При этом к 2025 году минимум 25% пластиковых бутылок должны быть произведены из утилизированного сырья, а к 2030 году — 30%.

Евросоюз также поставил цель значительно усилить действие принципа «загрязнитель платит» путем повышения ответственности производителей.