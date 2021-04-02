В России предложили наказывать за героизацию преступников

В России предложили ввести уголовную ответственность за распространение информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников, сообщает RT .

Уголовную ответственность предложили ввести «за использование преступниками информации о своих деяниях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников».

С инициативой выступила Ирина Волынец — уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета.

Она уже направила соответствующее письмо руководителю думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

По мнению Волынец, чаще всего именно дети оказываются под влиянием «информации о преступниках», при этом защита детей — приоритетное направление госполитики России.

«Данная норма должна работать и в отношении членов семей, друзей, знакомых, соседей преступников, а также иных лиц, выдающих себя за таковых. На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменения в Уголовный кодекс и инициировать разработку соответствующего законопроекта», — говорится в письме.

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