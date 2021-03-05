Назван гонорар скопинского маньяка за участие в ток-шоу: «от 2,8 до 3 млн рублей»

Напомним, Мохов после 17 лет заключения вышел на свободу 3 марта 2021 года. Его осудили за похищение двух девушек, которых он четыре года держал в подвале и насиловал.

После освобождения его пригласили на телевидение. Как отмечает «КП», за выступление на федеральном канале Мохов мог получить около 3 млн рублей.

«Мохов должен был после освобождения поехать к месту прописки в Скопин. Его адвокат заявил, что после освобождения его клиент оказался в столице, в самой гуще событий, на ток-шоу. Мол, до дома доехать просто не успел. А тем временем источники говорят, что сумма гонорара маньяка может составить от 2,8 до 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Откровения маньяка федеральный канал оценил по самой высокой планке. Однако не уточняют, на какую именно передачу пригласили Мохова.