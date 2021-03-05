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Жизнь

Назван гонорар скопинского маньяка за участие в ток-шоу: «от 2,8 до 3 млн рублей»

«Комсомольская правда» в своем Telegram-канале сообщила вероятный гонорар Виктора Мохова, прозванного «скопинским маньяком», за участие в популярном ток-шоу.

Виктор Мохов. Скопинский маньяк.
Виктор Мохов. Скопинский маньяк.
кадр из видео.

Напомним, Мохов после 17 лет заключения вышел на свободу 3 марта 2021 года. Его осудили за похищение двух девушек, которых он четыре года держал в подвале и насиловал.

После освобождения его пригласили на телевидение. Как отмечает «КП», за выступление на федеральном канале Мохов мог получить около 3 млн рублей.

«Мохов должен был после освобождения поехать к месту прописки в Скопин. Его адвокат заявил, что после освобождения его клиент оказался в столице, в самой гуще событий, на ток-шоу. Мол, до дома доехать просто не успел. А тем временем источники говорят, что сумма гонорара маньяка может составить от 2,8 до 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Откровения маньяка федеральный канал оценил по самой высокой планке. Однако не уточняют, на какую именно передачу пригласили Мохова.

В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него.

Маньяк морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку. 4 мая 2004 года их освободили.

Суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но позже срок сократили до 16 лет и 10 месяцев.

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