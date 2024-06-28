Новый сервис похож интерфейсом на известный видеохостинг.

На "Платформе" есть рекомендаций и инструменты для продвижения видеороликов и аналитики для блогеров. Видео будут доступны в разрешении до 4К. В системе есть распознавание русского и английского языков. По словам разработчиков, "Платформа" может выдерживать 240 тысяч запросов в секунду.

В сервисе будет формат коротких видеороликов, которые есть на YouTube. Ограничениям будет подвергаться контент, который нарушает российское законодательство.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить iPhone.

Самое важное - в нашем Telegram-канале