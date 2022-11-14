Минюст опубликует следующие данные физических лиц-иноагентов:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- ИНН при наличии;
- Страховой номер индивидуального лицевого счета.
А также основание и дата включения в реестр.
В случае юридических лиц-иноагентов будут опубликованы:
- Полное наименование организации;
- ИНН;
- Основной государственный регистрационный номер;
- Регистрационный номер в стране регистрации или его аналог.
Минюст сможет опубликовать на сайте название и место нахождения общественного объединения, признанного иноагентом.
А также опубликовать адрес их информационного ресурса и ФИО участников.
Помимо перечисленных категорий, Минюст будет рассматривать данные лиц иных объединений и иностранных структур без образования юридического лица, признанных иноагентами.
Информацию о них также могут опубликовать на сайте министерства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал этот законопроект. Закон вступит в силу с 1 декабря.
Единый реестр иноагентов утвердили еще в июле, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Ранее существовало четыре реестра, в которые могли включить иноагентов.