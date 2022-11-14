14 ноября
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Жизнь

В России принимают еще один закон об иноагентах — что о нем известно altapress.ru

Минюст предложил размещать на сайте министерства личные данные лиц и организаций, признанных иноагентами. Данный закон будет касаться ч. 4 ст. 5 ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Altapress.ru рассказывает о нововведениях подробнее.

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СС0
1 Какие данные будут обнародованы у физических лиц?

Минюст опубликует следующие данные физических лиц-иноагентов:

  • Фамилия, имя, отчество;
  • Дата рождения;
  • ИНН при наличии;
  • Страховой номер индивидуального лицевого счета.

А также основание и дата включения в реестр.

2 А какие у юридических?

В случае юридических лиц-иноагентов будут опубликованы:

  • Полное наименование организации;
  • ИНН;
  • Основной государственный регистрационный номер;
  • Регистрационный номер в стране регистрации или его аналог.
Компьютер.
Компьютер.
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3 Что касается общественных объединений?

Минюст сможет опубликовать на сайте название и место нахождения общественного объединения, признанного иноагентом.

А также опубликовать адрес их информационного ресурса и ФИО участников.

4 Какие другие категории попадают под этот закон?

Помимо перечисленных категорий, Минюст будет рассматривать данные лиц иных объединений и иностранных структур без образования юридического лица, признанных иноагентами.

Информацию о них также могут опубликовать на сайте министерства.

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5 Когда закон вступит в силу?

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал этот законопроект. Закон вступит в силу с 1 декабря.

6 Что известно об объединении реестра?

Единый реестр иноагентов утвердили еще в июле, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Ранее существовало четыре реестра, в которые могли включить иноагентов.

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