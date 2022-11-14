4 Какие другие категории попадают под этот закон?

Помимо перечисленных категорий, Минюст будет рассматривать данные лиц иных объединений и иностранных структур без образования юридического лица, признанных иноагентами.

Информацию о них также могут опубликовать на сайте министерства.