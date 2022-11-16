В России приняли закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка

Во втором и третьем чтениях Госдума приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Об этом пишет duma.gov.ru .

По словам Володина, закон установит единые выплаты семьям с детьми.

«Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи», — сказал он.

Уточняется, что пособие будут начислять семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека.

На это из федерального бюджета направили 1,7 трлн рублей. Закон о едином пособии хотят ввести с 1 января 2023 года.

Напомним, президент Владимир Путин 8 ноября заявил, что единое пособие для нуждающихся семей и беременных нужно ввести со следующего года.

Между тем Минтруд разработал законопроект о занятости населения.