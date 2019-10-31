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Жизнь

В России работают счастливые медики и чиновники

Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий, говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.

Врачи. Медицина. Здоровье.
Врачи. Медицина. Здоровье.
СС0

В ходе опроса респонденты оценивали, насколько они счастливы по шкале от 0 до 10, где 0 — это наименьший уровень счастья, а 10 — наивысший.

«Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 баллов. На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 баллов), на третьем — управление персоналом (5,8 баллов). Наименее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы автобизнеса (4,4 балла), а также представители рабочего персонала (4,7 балла)», — говорится в исследовании.

В региональном разрезе наиболее счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского АО (6,3 баллов) и Краснодарского края (6 баллов), пишет znak.com.

А наименее счастливые россияне проживают в Ставропольском (4,5 балла) и Пермском краях (4,8 балла), показал опрос.

Социологи ВЦИОМ в апреле изучили общественное мнение на тему счастья. Выяснилось, что большинство жителей России могут назвать себя счастливыми людьми. Причем «индекс счастья» за год вырос на два пункта — с 73 до 75.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что при принятии важных решений властям стоит заранее выяснять, как их реализация скажется на уровне счастья россиян.

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