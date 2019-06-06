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6 июня
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Жизнь

В России с 2020 года увеличат материнский капитал

С 1 января 2020 года в России проиндексируют материнский капитал до 470 тысяч рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Младенец.
Младенец.
Михаил Хаустов

Сейчас размер материнского капитала в России составляет 453 тысяч рублей.

«Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4% — материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тыс.», — приводит издание слова министра.

Отмечается, что прежде Топилин не видел предложений о продлении программы материнского капитала после 2025 года. Программа начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлевали до конца 2021 года. Сертификат выдают при рождении второго или последующих детей.

Ранее сообщалось, что сертификаты на выдачу материнского капитала с 2020 года будут выдавать в электронном виде, а матерей будут заносить в цифровой реестр.

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