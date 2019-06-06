В России с 2020 года увеличат материнский капитал

Сейчас размер материнского капитала в России составляет 453 тысяч рублей.
«Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4% — материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тыс.», — приводит издание слова министра.
Отмечается, что прежде Топилин не видел предложений о продлении программы материнского капитала после 2025 года. Программа начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлевали до конца 2021 года. Сертификат выдают при рождении второго или последующих детей.
Ранее сообщалось, что сертификаты на выдачу материнского капитала с 2020 года будут выдавать в электронном виде, а матерей будут заносить в цифровой реестр.