В России перестанут выдавать бумажные сертификаты на маткапитал

Переход на цифровой оборот документов также позволит получать выписку дистанционно, независимо от места нахождения и сократить число мошенничеств при использовании материнского капитала, если доступ к реестру будет открытым.
Также это позволит оформлять право на маткапитал вдвое быстрее — в течение недели.
При этом эксперты призывают на первое время оставить оба варианта сертификатов — и в бумажном и в цифровом виде, поскольку не во всех регионах страны высока компьютерная грамотность и не везде есть Интернет.