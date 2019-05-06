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Жизнь

В России перестанут выдавать бумажные сертификаты на маткапитал

Сертификаты на выдачу материнского капитала с 2020 года будут выдавать в электронном виде, а матерей будут заносить в цифровой реестр. Об этом сообщил «Известиям» замглавы Минтруда Алексей Скляр.

Роддом.
Роддом.
Анна Зайкова

Переход на цифровой оборот документов также позволит получать выписку дистанционно, независимо от места нахождения и сократить число мошенничеств при использовании материнского капитала, если доступ к реестру будет открытым.

Также это позволит оформлять право на маткапитал вдвое быстрее — в течение недели.

При этом эксперты призывают на первое время оставить оба варианта сертификатов — и в бумажном и в цифровом виде, поскольку не во всех регионах страны высока компьютерная грамотность и не везде есть Интернет.

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