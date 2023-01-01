В России с 1 марта станет проще сжигать листву и мусор на дачных участках

Изменения в правила противопожарного режима, которые упрощают требования к сжиганию листвы и горючего мусора на дачном участке, вступят в силу с 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

По словам Еникеева, теперь расстояние от очага до домов может быть 15 метров вместо 50. Если при этом будет использоваться негорючая емкость, то расстояние допускается сократить до 7,5 метра. Однако это необходимо делать в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности и ни в коем случае не поручать присмотр за огнем детям.

«Теперь для людей создано юридическое обеспечение возможности сжечь на шести сотках прошлогоднюю траву и сухие ветки и не опасаться привлечения к ответственности», — заявил Еникеев.

Также изменения коснутся вопросов, которые связаны с расстановкой мебели в общих коридорах. Если раньше к ответственности могли привлечь к ответственности, если, например, в больнице в коридоре стояли стулья для ожидания или осуществлялась островная торговля в ТЦ, то теперь все это делать можно, при соблюдении геометрических параметров эвакуационных проходов.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о небывало большом количестве лесных пожаров в Алтайском крае.