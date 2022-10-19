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Жизнь

В России снизилась продолжительность жизни

За два года пандемии коронавируса в России на 3,3 года снизилась ожидаемая продолжительность жизни, передают РИА Новости.

Пенсионер.
Пенсионер.
pexels.com. Автор: Andrea Piacquadio.

О сокращении продолжительности жизни сообщила замдиректора департамента минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина. По статистике на 2022 год, люди в России живут в среднем 75,7 лет.

«К сожалению, пандемия ковида нас откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни», — сообщила она.

Кстати, самая высока продолжительность жизни — в Японии. Люди там живут в среднем 83,3 года.

Также страна славится количеством долгожителей (людей возрастом более 100 лет) на душу населения: 34,85 на 100 000. Наибольшее их живет на острове Окинава, где в пищу употребяют много водорослей.

Ранее мы рассказывали, кому в России положена прибавка к пенсии с 80 лет.

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