В ходе исследования популярных торговых марок эксперты искали, нет ли в составе образцов технического спирта, а дегустаторы определяли, какая легче пьется.
Что касается цены, то специалисты проверяли водку стоимостью от 200 до 1554 рублей за бутылку.
«Хорошая новость: „паленой“ водки среди исследованных образцов нет. Все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола. Содержание токсичных веществ, метанола — ниже установленного уровня. Крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному в маркировке», — отметили в организации.
Небольшие замечания возникли только к двум маркам — по способу очистки, и еще к двум — по вкусу, который оказался жгучим и резким.
Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что качество, вкус и запах могут быть разными, но в категории дороже 350 рублей — вся водка точно одинаковая.
Таким образом, исследование позволило ответить на один извечный вопрос потребителя: есть ли кардинальная разница между относительно бюджетной и очень дорогой водкой.
Ранее altapress.ru вспоминал времена, когда в России водку выдавали нормировано по талонам и по спискам. Советуем прочитать, если интересно, сколько сыра и колбасы выдавали жителю Барнаула.
Впервые Роскачество исследовало водку в 2017 году, изучив 49 товаров от 34 производителей. В 2020 году проверили 23 товара от 14 производителей. Новый общий рейтинг включает в себя информацию о 72 товарах.