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Жизнь

В России сравнили два вида водки — дорогую и дешевую, а после ответили на один извечный вопрос

Эксперты Роскачества провели исследование российской водки и выяснили, что она безопасная независимо от цены.

Нет водки.
Нет водки.
Олег Богданов

В ходе исследования популярных торговых марок эксперты искали, нет ли в составе образцов технического спирта, а дегустаторы определяли, какая легче пьется.

Что касается цены, то специалисты проверяли водку стоимостью от 200 до 1554 рублей за бутылку.

«Хорошая новость: „паленой“ водки среди исследованных образцов нет. Все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола. Содержание токсичных веществ, метанола — ниже установленного уровня. Крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному в маркировке», — отметили в организации.

Небольшие замечания возникли только к двум маркам — по способу очистки, и еще к двум — по вкусу, который оказался жгучим и резким.

Ликеро-водочный завод &quot;СТС&quot; проводит дегустацию водки. 19 февраля, 2010г.
Ликеро-водочный завод «СТС» проводит дегустацию водки. 19 февраля, 2010 г.
Михаил Хаустов

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что качество, вкус и запах могут быть разными, но в категории дороже 350 рублей — вся водка точно одинаковая.

Таким образом, исследование позволило ответить на один извечный вопрос потребителя: есть ли кардинальная разница между относительно бюджетной и очень дорогой водкой.

Ранее altapress.ru вспоминал времена, когда в России водку выдавали нормировано по талонам и по спискам. Советуем прочитать, если интересно, сколько сыра и колбасы выдавали жителю Барнаула.

Впервые Роскачество исследовало водку в 2017 году, изучив 49 товаров от 34 производителей. В 2020 году проверили 23 товара от 14 производителей. Новый общий рейтинг включает в себя информацию о 72 товарах.

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