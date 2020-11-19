Эксперты Роскачества провели исследование российской водки и выяснили, что она безопасная независимо от цены.

В ходе исследования популярных торговых марок эксперты искали, нет ли в составе образцов технического спирта, а дегустаторы определяли, какая легче пьется.

Что касается цены, то специалисты проверяли водку стоимостью от 200 до 1554 рублей за бутылку.

«Хорошая новость: „паленой“ водки среди исследованных образцов нет. Все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола. Содержание токсичных веществ, метанола — ниже установленного уровня. Крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному в маркировке», — отметили в организации.

Небольшие замечания возникли только к двум маркам — по способу очистки, и еще к двум — по вкусу, который оказался жгучим и резким.

Ликеро-водочный завод «СТС» проводит дегустацию водки. 19 февраля , 2010 г. Михаил Хаустов

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что качество, вкус и запах могут быть разными, но в категории дороже 350 рублей — вся водка точно одинаковая.

Таким образом, исследование позволило ответить на один извечный вопрос потребителя: есть ли кардинальная разница между относительно бюджетной и очень дорогой водкой.

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