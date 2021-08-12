В России стали чаще играть свадьбы

В России за первое полугодие 2021 года число браков увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия».

Это объясняется тем, что многим пришлось отложить регистрацию отношений в 2020 году из-за локдауна.

За первые шесть месяцев 2021 года поженилась 367 661 пара, а в первом полугодии 2020 года — 221 153 пар.

За это же время зарегистрировано 307 352 акта о расторжении брака, а с января по июнь 2020 года развелись 274 532 пары. По данным Росстата, всего в 2020 году разводы оформили свыше 500 тыс. пар, пишет polit.ru.

«Многие граждане предпочли перенести бракосочетание, поскольку во время локдауна нельзя было не только устроить торжественную церемонию, но и позвать гостей в ресторан», — рассказал профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

Ранее Министерство юстиции России разрешило жителям регистрировать браки дома, а также в медицинских учреждениях.

Такой опцией могут воспользоваться только те, кто не имеет возможности явиться в ЗАГС вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине. Все случаи индивидуальны и должны подтверждаться документами.