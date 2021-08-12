12 августа 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В России стали чаще играть свадьбы

В России за первое полугодие 2021 года число браков увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия».

Брак.
Брак.

Это объясняется тем, что многим пришлось отложить регистрацию отношений в 2020 году из-за локдауна.

За первые шесть месяцев 2021 года поженилась 367 661 пара, а в первом полугодии 2020 года — 221 153 пар.

За это же время зарегистрировано 307 352 акта о расторжении брака, а с января по июнь 2020 года развелись 274 532 пары. По данным Росстата, всего в 2020 году разводы оформили свыше 500 тыс. пар, пишет polit.ru.

«Многие граждане предпочли перенести бракосочетание, поскольку во время локдауна нельзя было не только устроить торжественную церемонию, но и позвать гостей в ресторан», — рассказал профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

Ранее Министерство юстиции России разрешило жителям регистрировать браки дома, а также в медицинских учреждениях.

Такой опцией могут воспользоваться только те, кто не имеет возможности явиться в ЗАГС вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине. Все случаи индивидуальны и должны подтверждаться документами.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость