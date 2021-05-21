В России стали реже менять имя, фамилию и отчество

В Минюсте рассказали, что в 2020 году в стране зарегистрировали 82 416 записей с «переменами», а в 2019-м — 91 333.
«За I квартал 2021 года на территории России уже сделано 25 654 записи актов», — уточнили в ведомстве.
Также напомнили, что по закону любой гражданин, достигший 14 лет, вправе переменить фамилию, имя и отчество.
Эксперты полагают, что тенденция к снижению может быть связана с пандемией — у людей появились другие проблемы, по сравнению с которыми имя ушло на второй план.
Ранее задержали красноярца, который 30 лет прожил под другим именем будучи в федеральном розыске.