В России стали реже менять имя, фамилию и отчество

В России в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, зарегистрировали на 9 тыс. меньше записей актов об изменении имени, фамилии и отчества, сообщает RT .

В Минюсте рассказали, что в 2020 году в стране зарегистрировали 82 416 записей с «переменами», а в 2019-м — 91 333.

«За I квартал 2021 года на территории России уже сделано 25 654 записи актов», — уточнили в ведомстве.

Также напомнили, что по закону любой гражданин, достигший 14 лет, вправе переменить фамилию, имя и отчество.

Эксперты полагают, что тенденция к снижению может быть связана с пандемией — у людей появились другие проблемы, по сравнению с которыми имя ушло на второй план.

Ранее задержали красноярца, который 30 лет прожил под другим именем будучи в федеральном розыске.