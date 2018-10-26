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В России в 2018 году выпили значительно больше водки

В первые восемь месяцев 2018 года розничные продажи водки в России возросли почти на 10%. Такие данные содержатся в информационном обзоре Аналитического центра при правительстве РФ «Рынок алкоголя в III квартале», пишут «Известия». При этом производство спиртного напитка осталось практически на том же уровне.

Сало и водка.
Сало и водка.
whenonearth.net

Любопытно, что предыдущие отчеты прошлого и начала этого года демонстрировали совсем незначительное увеличение продаж водки. Так, по итогам 2017 года реализация напитка увеличилась на 2%, а в январе-марте 2018 года не изменилась совсем по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Не возросло и производство спиртного напитка: оно составило 49 млн декалитров, что больше лишь на 0,1% по сравнению январем-августом прошлого года.

Специалисты назвали увеличенный спрос на алкогольный напиток ожидаемым. Они пояснили, что стоимость водки в течение последних двух лет снизилась на фоне заморозки акцизов на нее, а доходы россиян перестали сокращаться.

В пресс-службе Росалкогольрегулирования такую ситуацию объяснили работой системы ЕГАИС во всех сегментах алкогольного рынка. По мнению экспертов, рост потребления связан также с прошедшим в стране чемпионатом мира по футболу.

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