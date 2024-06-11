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Жизнь

В России вырос нелегальный онлайн-рынок алкоголя

В 2023 году нелегальный рынок онлайн-продажи алкогольных напитков в России вырос на 60% и достиг объема в 80 млрд рублей, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости.

Известно, что продажа алкоголя в интернете активно ведётся, но сделки остаются «серыми».

Эксперт подчеркнул, что сервисы для такой торговли продолжают развиваться — еще в 2022 году объем нелегального рынка онлайн-продаж спиртного составлял 50 млрд рублей.

По оценкам Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов, из-за нелегальной торговли алкоголем российский бюджет недополучит 253 млрд рублей выпадающих доходов в период с 2023 по 2027 год.

Ранее сообщалось, что известные люди края думают об увеличении времени продажи алкоголя.

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