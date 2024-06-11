Известно, что продажа алкоголя в интернете активно ведётся, но сделки остаются «серыми».
Эксперт подчеркнул, что сервисы для такой торговли продолжают развиваться — еще в 2022 году объем нелегального рынка онлайн-продаж спиртного составлял 50 млрд рублей.
По оценкам Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов, из-за нелегальной торговли алкоголем российский бюджет недополучит 253 млрд рублей выпадающих доходов в период с 2023 по 2027 год.
Ранее сообщалось, что известные люди края думают об увеличении времени продажи алкоголя.
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