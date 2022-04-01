В России вскоре начнут исследования «Спутника М» для детей 6−11 лет

Гинцбург отметил, что исследования вакцины планируют начать в конце следующей недели.
«Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках. Через неделю начнется работа, в конце следующей недели начнут прививать», — рассказал он.
Медик подчеркнул, что исследования с участием детей 6−11 лет будут проходить так же, как и с участием подростков.
Напомним, в конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей 6−11 лет.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков 12−17 лет «Спутник М» после необходимых исследований.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не расслабляться из-за «пропавшей» пандемии коронавируса.