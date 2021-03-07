В России вступил в силу закон, запрещающий высаживать детей из транспорта

Федеральный закон о запрете принудительной высадки детей в возрасте до 16 лет из общественного транспорта вступил в силу 7 марта. Речь идет о ситуациях, когда ребенок едет в автобусе один и не смог оплатить проезд.

Теперь в случае, если водитель или кондуктор автобуса (троллейбуса, трамвая) отправили ребенка за дверь, то они будут привлечены к административной ответственности.

Закон был принят после того, как сразу в нескольких регионах России в зимний период произошли именно такие ситуации. Например, в конце февраля в Кировской области кондуктор высадила ребенка из автобуса из-за нехватки денег. По этому эпизоду разбирается прокуратура.

Вячеслав Володин,

спикер Госдумы:

Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья. Ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку двенадцати лет поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться.

Впрочем, критики закона говорят о том, что сегодня паспорт в России можно получать по закону уже в 14 лет, а злоупотреблять бесплатным проездом в автобусах и трамваях теперь можно еще два года.

«Многие подростки будут ездить в трамвае одну-две остановки и говорить, что у них нет денег. А у него в 15 лет рост под два метра, но высадить такого ребенка нельзя», — возмущалась одна из кондукторов.