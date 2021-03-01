Кондукторша, которой указ Путина не указ, высадила девочку на мороз из-за одного рубля

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.
Накануне кировские СМИ сообщили, что кондуктор чуть ли не посреди леса высадила ребенка из автобуса, который следовал из поселка Садаки в город Киров. Причем вечером.
«Органами прокуратуры по поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока организована проверка информации СМИ о нарушении прав 12-летнего ребенка, которую высадили из автобуса», — рассказали в ведомстве.
Прокуроры проверят перевозчика, работников, непосредственно организацию перевозки пассажиров, а также соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Как уточняет «ГородКиров.ru», кондуктор рейсового автобуса № 33 высадила девочку из-за того, что не хватило одного рубля для оплаты проезда.
Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что за безбилетный проезд должны отвечать родители ребенка, а не сам ребенок, которого высаживают из транспорта.