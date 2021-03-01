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Жизнь

Кондукторша, которой указ Путина не указ, высадила девочку на мороз из-за одного рубля

В Кировской области проверяют перевозчика и кондуктора, высадившую ребенка из автобуса из-за нехватки денег, сообщает региональная прокуратура.

Барнаульский кондуктор.
Барнаульский кондуктор.
Михаил Хаустов

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.

Накануне кировские СМИ сообщили, что кондуктор чуть ли не посреди леса высадила ребенка из автобуса, который следовал из поселка Садаки в город Киров. Причем вечером.

«Органами прокуратуры по поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока организована проверка информации СМИ о нарушении прав 12-летнего ребенка, которую высадили из автобуса», — рассказали в ведомстве.

Прокуроры проверят перевозчика, работников, непосредственно организацию перевозки пассажиров, а также соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Как уточняет «ГородКиров.ru», кондуктор рейсового автобуса № 33 высадила девочку из-за того, что не хватило одного рубля для оплаты проезда.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что за безбилетный проезд должны отвечать родители ребенка, а не сам ребенок, которого высаживают из транспорта.

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