Путин запретил высаживать детей-безбилетников, пока им не исполнится 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, в середине февраля документ одобрила Госдума. Закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд разработал Минтранс РФ.

«Изменения вносятся в статью 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ», — отмечает агентство.

Документ запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, которые находятся без сопровождения взрослых.

Также закон разграничивает между федеральным центром и субъектами РФ полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа.

Кроме того, регионам позволят предоставить контролерам право требовать у безбилетников документы.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что за безбилетный проезд должны отвечать родители ребенка.

Кстати, накануне алтайский сенатор предложил возить бесплатно всех школьников возрастом до 10 лет.