13 февраля
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Жизнь

В России заработала система, которая будет определять запрещенные картинки и видео

В России заработала система «Окулус», которая выявляет нарушения законодательства РФ в изображениях и видеоматериалах. Об этом сообщают «Ведомости».

Компьютер, ноутбук.
Компьютер, ноутбук.
СС0

«Окулус» уже интегрируется с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора.

«Окулус» автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и др." - сообщил представитель ГРЧЦ «Ведомостям».

По словам разработчиков, система будет анализировать более 200 тыс. изображений в сутки.

В планах разработчиков, научит систему выявлять запрещенные материалы в сложных рукописных текстах и рисованном контенте, добавляет ТАСС.

Ранее в КНДР появились свои блогеры, восхваляющие Ким Чен Ына.

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