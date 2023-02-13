В России заработала система, которая будет определять запрещенные картинки и видео

«Окулус» уже интегрируется с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора.
«Окулус» автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и др." - сообщил представитель ГРЧЦ «Ведомостям».
По словам разработчиков, система будет анализировать более 200 тыс. изображений в сутки.
В планах разработчиков, научит систему выявлять запрещенные материалы в сложных рукописных текстах и рисованном контенте, добавляет ТАСС.
Ранее в КНДР появились свои блогеры, восхваляющие Ким Чен Ына.