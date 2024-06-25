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Жизнь

В России значительно вырос уровень социального неравенства

В России уровень социального неравенства, в первую очередь разрыв в уровне жизни и доходов, за последние годы значительно вырос, сообщает РБК.

В этом уверена большая часть респондентов (53%) опроса ЦСП «Платформа» и «ОнИн». При этом снижении уровня неравенства заявили 13%. А с тем, что неравенства в России нет, согласились 4%.

При этом 37% респондентов считают, что после 2015 года неравенство стало наибольшим за всю историю страны. В Российской империи XVIII—XIX веков ситуацию назвали худшей 33%.

По оценке респондентов, минимальный уровень соцнеравенства в России был во времена хрущевской оттепели (1%) и брежневского застоя (2%). Затем его уровень начал расти: в перестройку — до 9%, а в девяностые — и до 23%, но в начале XXI века вновь упал до 10%.

Сохранения социального неравенства в России на прежнем уровне ожидают 28% респондентов, роста — 43%. На сокращение разрыва надеются только 17%, остальные дать прогноз не смогли.

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