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Жизнь

В российском городе установили остановку, а на дорогу денег не хватило

В городе Сегежа в Республике Карелия власти установили остановочный павильон в месте, где не проходят маршруты общественного транспорта. И дороги там тоже нет, пишет telegram-канал Mash.

Остановка в городе Сегежа.
Остановка в городе Сегежа.
t.me/breakingmash

Как сообщает издание, зеленую «будку» установили, однако асфальтированную проезжую часть прокладывать не стали. Главный специалист городского управления ЖКХ Анна Пальчикова заявила, что на дорогу у администрации не хватило денег.

«Ремонт отменили, в лучшем случае дорога будет отремонтирована в 2022 году», — объяснила чиновница, добавив, что на изготовление остановки потребовалось меньше средств.

Житель Сегежи Игорь Журавлев рассказал, что по этому маршруту автобусы не курсируют уже 10 лет. «Дорога тут вообще никакая, просто колхоз какой-то, денег у нашей администрации нет ни на что», — пожаловался мужчина.

Ранее в Астрахани более 40 ассенизаторских машин не вышли на рейсы. Они обвинили власти в создании невыгодных условий для работы и заявили, что забастовка будет бессрочной.

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