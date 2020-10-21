В российском регионе чиновники местного минздрава провели беседу с «беременным» мужчиной

Об удивительном диагнозе Салават Асхатов написал в соцсетях. Мужчина попал в больницу Уфы из-за осложнений после ОРВИ и рассказал, что его не только признали беременным, но и назначили консультацию у гинеколога. Пациент обратился к минздраву с просьбой разобраться в этой ситуации, сообщает РИА Новости.

«При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы», — говорится в комментарии минздрава Башкирии.

Мужчина до комментария ведомства в соцсетях опубликовал фото истории болезни. Однако в документе отсутствовала подпись руководителя подразделения — а значит, на тот момент заведующий отделения еще не успел ознакомиться с историей болезни «беременного», пишет News.ru.

В декабре 2019-го в Британии мужчина-трансгендер родил ребенка от трансгендерной женщины.

«Матерью» стал 39-летний фотограф Рувим Шарп. Пол он сменил 12 лет назад. Сейчас он живет с партнером Джеем, который не относит себя к какому-либо полу.

Обзавестись детьми Рувим захотел шесть лет назад и перестал принимать препараты тестостерона. Поскольку у него остались женские репродуктивные органы, он был способен к зачатию.

Донорскую сперму необычная пара нашла через соцсети у женщины-трансгендера. За беременностью тоже наблюдал врач-трансгендер.

Ребенок родился без осложнений.