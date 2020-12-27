В российском регионе хотят выплатить всем медикам «скорой» по 2 миллиона рублей

Единовременные компенсационные выплаты в размере 2 млн рублей планируют предоставлять врачам скорой помощи и докторам спецбригад при трудоустройстве. Фельдшерам «скорой» и медицинским сёстрам-анестезистам спецбригад предложат выплаты в размере 1 млн рублей.

«Это позволит сократить дефицит наиболее востребованных специалистов: врачей — на 75 процентов, среднего медицинского персонала — на 100 процентов», — считает губернатор.

Отметим, что эти меры планируют предоставлять при соблюдении нескольких условий. Первое — трудоустройство с 2021 года в городах с населением свыше 50 тысяч человек и городских населённых пунктах, где не действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и сложилась наиболее острая кадровая ситуация. Второе — при получении выплаты сотрудники «скорой» обязуются отработать не менее 5 лет со дня заключения трудового договора. Также установлены возрастные ограничения до 50 лет.

Выплату также смогут получить медработники, переехавшие во Владимирскую область из других регионов.

Если законодатели поддержат предложение губернатора, оно вступит в силу уже с 1 января 2021 года.

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