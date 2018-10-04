Правительство решило выделить дополнительные миллионы для помощи ипотечникам

Программа была запущена в 2015 году после резкого ослабления рубля в конце 2014 года, вызвавшего проблемы у заемщиков с валютной ипотекой. Вместе с тем на реструктуризацию ипотеки с господдержкой могут рассчитывать и россияне с рублевыми кредитами, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации.
Медведев отметил, что на реализацию программы из федерального бюджета ранее было выделено 6,5 миллиарда рублей, что позволило оказать помощь более чем 20 тысячам семей.
Дмитрий Медведев,
премьер-министр России:
Но на этом работа не завершена. Я подписал постановление правительства, которое предусматривает выделение дополнительных 730 миллионов рублей для дальнейшей реализации программы. Благодаря этим средствам будет оказана помощь более нуждающимся семьям, и они смогут и дальше жить в том жилье, которое приобретали в ипотеку.