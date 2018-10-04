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4 октября
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Правительство решило выделить дополнительные миллионы для помощи ипотечникам

Правительство РФ дополнительно выделит 730 млн рублей для помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. Об этом сообщили «РИА Новости».

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Как взять ипотеку, чтобы она не стала непосильным бременем?
Анна Зайкова

Программа была запущена в 2015 году после резкого ослабления рубля в конце 2014 года, вызвавшего проблемы у заемщиков с валютной ипотекой. Вместе с тем на реструктуризацию ипотеки с господдержкой могут рассчитывать и россияне с рублевыми кредитами, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации.

Медведев отметил, что на реализацию программы из федерального бюджета ранее было выделено 6,5 миллиарда рублей, что позволило оказать помощь более чем 20 тысячам семей.

Дмитрий Медведев,
премьер-министр России:

Но на этом работа не завершена. Я подписал постановление правительства, которое предусматривает выделение дополнительных 730 миллионов рублей для дальнейшей реализации программы. Благодаря этим средствам будет оказана помощь более нуждающимся семьям, и они смогут и дальше жить в том жилье, которое приобретали в ипотеку.

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