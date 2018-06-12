Кто может получить льготную ипотеку?

— Претендовать на ипотеку под 6% могут те, у кого родился второй и (или) третий ребёнок в период с 2018 по 2022 год.

Кроме этого, банки требуют, чтобы взнос заемщика при оформлении кредита составлял не менее 20% от стоимости жилья. Причем на уплату первоначального взноса можно использовать маткапитал — сегодня его сумма составляет 453 026 рублей.

Кредит выдадут на срок до 30 лет. При покупке жилья в регионах могут выдать до 3 млн рублей.

Но нужно иметь ввиду, что льготная ставка применяется первые три года, если второй ребенок родился между 1 января 2018 года и 31 декабря 2022 го. Пять лет, если в этот же период родился третий. Если же родился и второй, и третий, то восемь лет.

После окончания льготного периода ставка будет выше: ключевая ставка ЦБ РФ на дату подписания кредитного договора +2 пункта. В Сбербанке называют твердую ставку на последующий период: 9,25%.