В российской больнице массово уволились медсестры

В конце августа 12 медсестер больницы во Владимирской области написали заявления об увольнении. Свое решение они объяснили тем, что им убрали стимулирующие выплаты. Спустя пять дней их вернули, сообщил ТАСС.

Решение сохранить медсестрам зарплату в полном объеме принял руководитель департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Медсестры работали в неврологическом отделении Александровской районной больницы и написали заявления 26 августа после общего собрания трудового коллектива, на котором главврач сообщил о сокращении стимулирующей части зарплаты в объеме 50%.

Медсестры зарабатывают 32−35 тыс. рублей в месяц, после сокращения выплат их зарплата уменьшилась на сумму от 400 рублей до 2 тыс. рублей.

«Принято решение о сохранении заработной платы медицинским работникам в полном объеме, что позволит избежать увольнений и стабилизировать кадровую ситуацию», — говорится в сообщении областного департамента здравоохранения.

В пятницу с медсестрами встретился Мозалев. Женщины выразили желание продолжить трудовую деятельность в неврологическом отделении, если им сохранят стимулирующие выплаты в полном объеме.

В состав Александровской районной больницы входит Струнинская больница, на качество медобслуживания в которой в 2017 году на «Прямой линии с Владимиром Путиным» пожаловались местные жители. Сейчас в больнице продолжается ремонт, который должен завершиться до конца года.

Напомним, в августе заявления об увольнении также написали шесть хирургов больницы в Нижнем Тагиле.