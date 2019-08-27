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27 августа 29°C

Депутат Госдумы обвинил массово уволившихся хирургов в саботаже

Депутат Госдумы РФ из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин («Единая Россия») раскритиковал хирургов местной Демидовской больницы, которые массово написали заявления об увольнении из-за низких зарплат и обвинил врачей в саботаже.

В операционной. Медицина.
В операционной. Медицина.
Анна Зайкова

«Считаю, что, уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь. Все прекрасно понимали, что в одночасье невозможно найти замену уволившимся специалистам. А дальше ситуация начала развиваться, как снежный ком. Пациенты продолжали поступать, нагрузка на хирургов в ЦГБ 1 и в ЦГБ 4 возросла в разы. И теперь уже они решили уволиться», — написал депутат на своей странице в Facebook.

По словам Балыбердина, весь Тагил с замиранием сердца следит, как развивается данная ситуация. При этом депутат заявил, что с безусловным уважением относится к тем, кто лечит и спасает людей, пишет ura.ru.

Развитие конфликта

В конце июля в Нижнем Тагиле из-за низких зарплат начали массово увольняться врачи. Первыми заявления об уходе написали хирурги Демидовской больницы. Их примеру последовали врачи еще двух городских больниц.

После того, как информация о массовых отставках дошла до Кремля, губернатор Евгений Куйвашев вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова и отправил комиссию в уральский город. Но чиновник не смог найти общий язык с медиками.

Индекс активности

Алексей Балыбердин избран депутатом Госдумы по нижнетагильскому округу в 2016 году. В недавнем рейтинге самых активных парламентариев политик занял 264-е место.

Зарплата по-новому

Между тем в Госдуме предложили по-другому считать зарплаты врачей.

Ранее россияне сказали, какую зарплату считают достойной.

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